Графік погодинних вимкнень електрики на Тернопільщині 3 липня

3 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку – повідомляють енергетики.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-02:00 1 черга
00:00-03:00 4 черга
00:00-04:00 6 черга
02:00-06:00 2 черга
03:00-07:00 5 черга
04:00-08:00 3 черга
06:00-10:00 1 черга
07:00-11:00 6 черга
10:00-14:00 4 черга
11:00-15:00 2 черга
13:00-17:00 5 черга
14:00-18:00 3 черга
15:00-19:00 1 черга
17:00-21:00 6 черга
18:00-22:00 4 черга
19:00-23:00 2 черга
21:00-24:00 5 черга
22:00-24:00 3 черга
23:00-24:00 1 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.