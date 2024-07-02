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Графік погодинних вимкнень електрики на Тернопільщині 3 липня

02.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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3 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-02:00  1 черга
00:00-03:00  4 черга
00:00-04:00  6 черга
02:00-06:00  2 черга
03:00-07:00  5 черга
04:00-08:00  3 черга
06:00-10:00  1 черга
07:00-11:00  6 черга
10:00-14:00  4 черга
11:00-15:00  2 черга
13:00-17:00  5 черга
14:00-18:00  3 черга
15:00-19:00  1 черга
17:00-21:00  6 черга
18:00-22:00  4 черга
19:00-23:00  2 черга
21:00-24:00  5 черга
22:00-24:00  3 черга
23:00-24:00  1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

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Теги: вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго", Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії

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