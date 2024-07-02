Графік погодинних вимкнень електрики на Тернопільщині 3 липня

3 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-02:00 1 черга

00:00-03:00 4 черга

00:00-04:00 6 черга

02:00-06:00 2 черга

03:00-07:00 5 черга

04:00-08:00 3 черга

06:00-10:00 1 черга

07:00-11:00 6 черга

10:00-14:00 4 черга

11:00-15:00 2 черга

13:00-17:00 5 черга

14:00-18:00 3 черга

15:00-19:00 1 черга

17:00-21:00 6 черга

18:00-22:00 4 черга

19:00-23:00 2 черга

21:00-24:00 5 черга

22:00-24:00 3 черга

23:00-24:00 1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.