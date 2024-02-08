Горіли будівлі і автівки: за минулу добу на Тернопільщині трапилося шість пожеж

Зокрема, в Чортківському районі в с. Швейків Монастириської ТГ ліквідовано пожежу сухої трави на площі 2,5 га, в м. Бучач пожежу автомобіля Mercedes-Benz 210D, в с. Джурин Білобожницької ТГ пожежу приміщання для утримання сільськогосподарської птиці, на площі 400 м.кв, в с. Улашківці Нагірнянської ТГ пожежу сміття на відкритій території на площі 400 м.кв. Також ліквідована пожежа в цеху з поліровки граніту, на площі 50 м.кв, що виникла м.Теропіль та пожежу в житловому будинку в м. Бережани, на полощі 2 м.кв.

Обставини виникнення надзвичайних подій та суми матеріальних збитків встановлюються.