Головний поліцейський Тернопільщини підтвердив, що працівник управління стратегічних розслідувань організував нарколабораторію (відео)

“Є також така ситуація, вона не стосується безпосередньо моїх підлеглих. Оголошено підозру працівнику управління стратегічних розслідувань. Також я прізвища говорити не буду. Коли в межах документування злочинців, які займалися збутом наркотиків, він напевно взяв активну участь в цьому процесі і був запідозрений державним бюро розслідування про те, що він злочинцям допомагав. Це те, що я знаю загалом, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини, пише Тернополяни.

Зараз також такому працівнику оголошено підозру. Йому обрано запобіжний захід – чи обирається, не буду говорити, бо детальної інформації не маю. Аналогічно це буде наука для всіх інших працівників поліції, що так поступати не можна і рано чи пізно такі незаконні дії зі сторони поліцейських, або інших структур правоохоронних можуть закінчитися такою бідою для них”.