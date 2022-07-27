Тернопільський митець Олег Курдибаха перезенутвав у Тернопільському обласному художньому музеї свою персональну виставку «Живопис, гобелен».

За роки творчості він показував свої роботи під час обласних, всеукраїнськиї та зарубіжних виставок. Але це його перша експозиція в художньому музеї. На ній – 92 виткані та живописні твори, виконані у 1985-2021 роках.

Родом художник з Київської області. У 1968 році закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. З того ж року живе в Тернополі. Спочатку творчість Олега Курдибахи була повязана з тканиною. Після закінчення навчання він працював художником із розпису тканин на нашому бавовняному комбінаті. З 1976 року перейшов працювати у художньо-виробичий комбінат. У вісімдесяті роки було багато замовлень на монументальні роботи, в тому числі гобелени. Його виткані картини прикрашали інтер’єри громадських місць в Одесі, Калуші, Тернополі. Зокрема, він створив гобелен «Шевченко на Тернопіллі» для Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Його ткані вироби прикрашали стіни колишніх тернопільських кафе «Муза» та «Зустріч».

Пізніше, коли замовлень на гобелени вже не було, художник зайнявся більше живописом. Олег Курдибаха працює в різних жанрах. І на виставці це можна побачити. В експозиції є пейзажі, портрети, натюрморти, абстракції. Часто у роботах використовує народну символіку, традиційні мотиви.

З 1992 року Олег Курдибаха – член Національної Спілки художників України. У 2008 році став лауреатом Літературно- мистецької премії імені Михайла Бойчука.

Детальніше ознайомитися з творчістю художника можна на виставці в музеї. Діятиме вона до кінця серпня.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці.