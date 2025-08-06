Герої серед нас: головна мотивація оператора-розвідника “Добряка”

Він народився та мужнів на Тернопільщині, але перед початком повномасштабного вторгнення рашистів проживав у столиці. І коли 24 лютого 2022 року окупанти пішли в наступ на Київ, без паніки уже наступного дня за заздалегідь обдуманим маршрутом вивіз родину в безпечне місце. Але залишатися осторонь війни не зміг: бойовий досвід, набутий ще під час АТО/ООС, не залишав йому морального права чекати повістки.

Тому військовослужбовець із позивним “Добряк” добровільно став до лав 44 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України. І знищує окупантів уже понад три з половиною роки. Головним сержантом керують не емоції, а холодний розрахунок і навченість.

У цивільному житті Юрій у 2012 році закінчив Підгаєцький професійний-аграрний ліцей, професія – газоелектрозварювальник. А згодом працював ще й водієм водієм таксі.

На даний момент “Добряк” – оператор-розвідник одного з артилерійських підрозділів, його завдання – виявляти з допомогою дронів ворожі позиції, техніку та гармати, щоб наша артилерія знищила їх ще до того, як окупанти зможуть завдати шкоди. Бойова робота цікава та відповідальна, її багато. Навіть у момент, коли створюються ці рядки, військовослужбовець виконує бойові завдання на лінії фронту.

І хоча в Юрія є всі законні підстави для демобілізації – у батька друга група інвалідності – воїн залишається в підрозділі. Пояснює, чому:

– Мої погляди після 24 лютого 2022 року кардинально змінилися. Перша доба, коли здійснював евакуацію родини, коли з вікон свого будинку бачив Гостомель і що там відбувалося, назавжди визначили мою подальшу поведінку. Я чітко усвідомлюю, чому прийшов в українську армію і що тут повинен робити. Тим більше, що сім’я вже повернулася в Київ, який постійно тероризують масованими обстрілами російські окупанти. Ворога треба зупинити!

Тому “Добряк” має твердий намір вигнати рашистів із рідної землі, щоб його рідні могли почувати себе у безпеці, та будувати своє майбутнє в Україні. А щоб військові ефективно робили свою роботу на фронті, Захисникові України та його побратимам потрібна надійна підтримка в тилу. Тоді й буде досягнуто Перемоги.

Будь поряд з мужніми та відважними воїнами 44 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Захистимо Україну разом! Війна не закінчиться без тебе!

https://forms.gle/XptveGP93mhPthot9

тел.: +380984821003.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото відділення комунікацій 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола та з особистого архіву “Добряка”.