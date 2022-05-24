Неспокійні ночі: тривога за тривогою…

Львівщина зазнала чергових масованих ракетних ударів – вкотре постраждала Яворівщина. Цього разу знищено залізничну інфраструктуру. Одеса обступлена агресорськими крейсерами, напакованими крилатими ракетами. Кажуть про загрозу висадки десанту. Ракетний удар по селищу Десна на Чернігівщині, де працює 169-й навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Є убиті, багато поранених. Там зараз у військовому строю наш колега – відомий тернопільський журналіст. З тривогою набираємо його телефонний номер, він поза зоною, і це ще більше непокоїть. Врешті зв’язок налагоджено – почули голос колеги. Живий!

Радощі теперішньої реальності зміщено до: «живий», «здоровий». Попри матеріальні втрати і нестатки, емоційну напругу і виснаженість найважливіше – зберегти життя наших людей. У цьому контексті події з «азовцями» варто сприймати саме так: нашим воїнам намагаються зберегти життя. Як йдеться в повідомленнях українських силових структур, 53 важко поранених українських захисники “Азовсталі” доправлені в лікарню Новоазовська. 211 українських військових в Оленівці на Донеччині мають бути передані Україні шляхом обміну. Офіційні повідомлення про евакуацію «азовців» автобусами на неконтрольовану територію важко назвати евакуацією – це дорога у полон. Але якщо це відбувалося під егідою міжнародних організацій, є надія, що бійців не піддаватимуть катуванню, і згодом у результаті обміну вони прибудуть додому.

Ось як прокоментував подію Президент:

«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина»

Між тим, як повідомляє Генштаб України, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. Тут ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

Кажуть, що керує військовою операцією сам путін – на рівні комбрига. Колишній кадебіст – нікудишній стратег чи військовий, але ним опанувала жага досягнути хоч якогось результату. Британська розвідка стверджує, що на цьому напрямку росіяни гатитимуть безрозбірливо з артилерії – щоб закріпитися і просунутися.

Ситуація в Луганській області стає складнішою.

Окупанти з авіації обстріляли всю контрольовану Україною територію Луганщини, зокрема найбільше дісталося Сєвєродонецьку. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Програма мінімум в орків — взяти обласний центр, максимум — оточити всю область, відрізавши від сполучення з іншими регіонами України. росіяни умисно знищують Сєвєродонецьку лікарню, таким чином вони добивають поранених, забирають в нас можливість їх рятувати», повідомив Гайдай.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Як свідчать перехоплені СБУ телефонні розмови російських військових, останні панічно бояться Bayraktar та з жахом очікують на нові постачання іноземної зброї для ЗСУ.

Невзяття Києва, а згодом і Харкова – передвісники нашої перемоги. Приємно було натрапляти в інформаційному просторі на формулювання «капітуляція росії». На міжнародному рівні доволі серйозно обговорюють цю тезу. Навіть донедавна обережний у діях і висловлюваннях Шольц заявив:

«Президент росії володимир путін повинен програти цю війну. Це наша мета, але далі цієї мети ми не йдемо. З огляду на те, що росія ядерна держава, це було б абсолютно неправильно».

Похвально, що Німеччина усвідомила і свою відповідальність – за останні два тижні відправила в Україну тисячі протитанкових гранатометів і мін. Про свіжі поставки повідомило німецьке видання Spiegel. Нова партія зброї включала 2450 ручних протитанкових гранатометів RGW-90, які в Бундесвері називають Matador. Україна замовила їх безпосередньо у постачальника і заплатила за зброю.

Натомість путін зібрав «однодумців» з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану на ювілейний саміт ОДКБ. Під час зустрічі він розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов лише у Білорусі. Лукашенко у притаманному йому брехливо-драматичному стилі намалював росії ореол спасительки від просування НАТО.

Білорусам соромно за свою країну. На рівні людського спілкування з українцями вони просять пробачення. Це засвідчила й історія з котом-мейкуном з-під Київщини, якого окупанти вивезли до Гомеля. Кіт дременув з танка, білоруси його впіймали й з допомогою нашийника знайшли контакти господарів. Волонтери допомогли доправити тварину через кордони українським власникам. Усе зробили безкоштовно. У соціальних мережах господиня мейкуна розповіла, як по телефону білоруси, до яких потрапив кіт, просили вибачення за країну.

У росіян сорому не існує – про те вкотре засвідчують вуличні опитування у різних куточках імперії. Вони вважають, що путін навіть жаліє українців, через те війна затягнулася. Мовляв, знищити можна миттєво, «но нам же придется отстраивать», бідкаються москалі, сприймаючи наші землі уже як свої. Дулі вам з маком. Натомість у кремлівській верхівці, яка володіє реальною інформацією, починаються бродіння. Приховати поразки не вдається, і треба «шукати крайніх». Тому тут почали показово карати командирів окупаційних військ. Як повідомляє розвідка, відбуваються відсторонення з посад та арешти командувачів, які керували армією рф у війні проти України. Зокрема, за “героїчну втрату” гордості чф рф ракетного крейсера “Москва” був відсторонений від посади та заарештований командувач чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала.

“За час російсько-української війни жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося. “Непереможна та легендарна” армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти”, – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Тема смертельного захворювання путіна (за деякими джерелами, у нього рак крові) – у топ-обговорюваннях світових ЗМІ. Було б добре, якби ця новина відповідала дійсності. Але смерть «вождя» може не мати очікуваного ефекту – росію треба знекровити як країну-агресора. Наразі санкції не дають бажаного результату, бо не поширюються на нафту й газ. Досі у Євросоюзі не знайшли остаточного узгодження для запровадження повного нафтового ембарго у рамках шостого пакету санкцій.

…Щоранку маємо дякувати за нерозстріляне небо над головою. Тернопіль (у добру хвилину вимовити) ніби під особливою опікою – дякуємо Богові і ППО. Тернопільські бійці, які у гарячих точках, мабуть, почуваються спокійніше, ніж інші, бо їхні родини не зазнали небезпеки і страху від вибухів. Але незрима присутність війни, навіть у ті благословенні кілька днів поспіль, коли взагалі не було повітряних тривог, не відступає. Ми усі у війні.

Ольга КУШНЕРИК