ФК «Самбір–Нива-2» зазнав поразки на меморіалі Юста

Як ми уже писали, дві футбольні команди з Тернопільщини – ФК «Самбір–Нива-2», який у виступає у другій футбольній лізі України та «Поділля» з Великоберезовицької територіальної громади – беруть участь у традиційному турнірі пам’яті заслуженого тренера України Ернеста Юста.

14 лютого на груповому етапі турніру ФК «Самбір–Нива-2», який виступає у другій групі зазнав розгромної поразки від львівського «Руху U-19».

«Рух U-19» (Львів) – ФК «Самбір – Нива-2» (Тернопіль) – 5:1 (1:0).

Голи: Дорош (42, 64, 67), Денисов (62), Клюка (80). – Пежинський (57).

«Самбір – Нива-2» виступав у складі: П. Ріпак (П. Стефанюк, 71), В. Климак, Д. Скочеляс, О. Хомишак (О. Строцький, 66), М. Вадовський (І. Казмірук, 88), Б. Бідзінський (М. Чабан, 88), М. Пежинський (Р. Змий, 79), М. Михайленко (П. Штиглян, 46), Н. Янчишин (А. Векленко, 46), В. Танчак (М. Вапенський, 62), Ю. Болюк (Д. Довбецький, 46). Вилучення: Скочеляс (90, друге попередження).

Нагадаємо, що суперниками ФК «Самбір–Нива-2» у групі 2, є команди «Рух» (Львів, U-19), ФК «Миколаїв» та ФСК «Гірник» (Новояворівськ). 9 лютого у Львові ФК «Самбір–Нива-2» у першому поєдинку здобув перемогу над новояворівським «Гірником».

Наразі всі учасники 2-ї групи мають по три очки і збергають шанси на вихід в 1/16 фіналу.

Натомість, як би не завершився останній поєдинок великоберезовицького «Поділля», яке виступає у групі 7 проти команди «Стріла» (Сулимів), команді не вдалося пройти до 1/16 фіналу. Великоберезовицькі футболісти зазнали поразок у попередніх двох матчах від ФК «Жовква» і «Турбо» (Березів, Самбірщина).

Нагадаємо, що у групах 1 та 2 – колективи, що посядуть перші три місця, отримають путівки до 1/16 фіналу, а групах 3–10 – до 1/16 фіналу потраплять команди, що займуть у квартетах лише перші два місця.