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ФК «Самбір-Нива-2» поразкою завершив осінню частину чемпіонату

31.10.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Спорт

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25 жовтня в рамках дванадцятого туру чемпіонату другої ліги в групі «А» тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» грав на виїзді із городенківським «Пробоєм».

Тернопільська команда не створила жодної конкуренції господарям, пропустивши вже тричі у першому таймі. Попри намагання гостей хоча б відквитати один м’яч, городенківці контролювали поєдинок і довели його до успішного завершення.

НК «Пробій» – ФК «Самбір – Нива-2» – 3:0 (3:0).

Голи: Голи: Сондей (21), Оринчак (29), Ріжко (41).

«Самбір – Нива-2»: Павло Ріпак, Олександр Герега, Мар’ян Бац (Дмитрій Скочеляс 63), Володимир Матусевич, Василь Танчак (Владислав Климак 63), Юрій Михайлів (Назар Янчишин 73), Віталій Михайлів, Денис Довбецький, Владислав Мендрук (Маским Вапенський 84), Марко Кицун, Валентин Напуда (Сергій Давидов 63).

Заміна: Коломієць, Строцький, Літепло, Бідзінський, Ковбаснюк. Тренер – Сергій Лактіонов.

ФК «Самбір-Нива-2» набравши 11 очок завершив осінню частину чемпіонату і ділить 8-9 місце із «Вільхівцями».

У 13-му турі, який вже відбудеться у квітні наступного року «Самбір-Нива-2» прийматиме аутсайдера одеську «Реал Фарму».

Теги: футбол, нива, Пробій

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