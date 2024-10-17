ФК «Самбір-Нива-2» переміг стрийську «Скалу»

12 жовтня в рамках десятого туру чемпіонату другої ліги в групі «А» тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» грав на виїзді із стрийською «Скалою 1911». Тернопільські футболісти проявили характер і здобули важливу перемогу.

ФК «Самбір-Нива-2» відкрив рахунок у середині першого тайму: Валентин Напуда після прострілу з правого флангу на дальній стійці відправив м’яча у ворота стриян – 0:1.

У дебюті другого тайму Владислав Мендрук із правого краю штрафної площі викотив м’яча під удар Максиму Вадовському, і той із воротарського майданчика подвоїв перевагу «Ниви» – 0:2.

Згодом «Скала» забила, однак арбітр не зарахував взяття воріт через положення поза грою. А на заключній хвилині основного ігрового часу Олександр Руденко скористався метушнею у штрафній тернополян і скоротив рахунок – 1:2.

Набільше господарям не вистачило ні часу, ні сил, тим більше, що вони догравали матч вдесятьох, оскільки в компенсований час Грицак отримав другу жовту картку.

ФК «Скала 1911» – ФК «Самбір – Нива-2» – 1:2 (0:1).

Голи: Руденко (90). – Напуда (23), Вадовський (46).

«Самбір-Нива-2»: Павло Ріпак, Денис-Павло Махінка, Мар’ян Бац, Володимир Матусевич, Василь Танчак (Владислав Климак, 46), Віталій Михайлів, Юрій Михайлів (Дмитрій Скочеляс, 79), Денис Довбецький (Олександр Ковбаснюк, 88), Богдан Бідзінський (Назар Янчишин, 67), Владислав Мендрук, Валентин Напуда (Максим Вадовський, 46). Заміна: Коломієць, Літепло, Вапенський.

19 жовтня у 11-му турі «Самбір-Нива-2» вдома прийматиме івано-франківську «Реверу 1908».