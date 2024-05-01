Епідситуація на Тернопільщині: захворюваність серед дітей продовжує зростати

На Тернопільщині продовжує зростати захворюваність на ГРВІ серед дітей, кількість захворілих школярів зросла ще на 5,8%, серед школярів – на 11%.

За останній тиждень в області у порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих на ГРВІ зросла на 2,2% (3721 випадок проти 3642). Про це повідомляють у Тернопільському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62,4% (2323 ос.), школярів – 63% від усіх захворілих дітей (1464 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 5,8%, серед школярів – на 11%. Госпіталізовано за звітний тиждень 109 осіб, із них 64 дитини (58,7%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 5,2%.

За тиждень зареєстровано 4 випадки захворювання на COVID-19, що складає 0,1% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня в 2 рази.

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19.