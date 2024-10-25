Епідситуація на Тернопільщині: понад 60 % серед усіх хворих на ГРВІ становлять діти

Захворюваність на грип і ГРВІ в Тернопільській області продовжує зростати, минулого тижня захворіло 3488 жителів Тернопільщини. За інформацією епідеміологів, 61% – школярі та студенти.

Найчастіше хворіють діти і дорослі, які перебувають в організованих колективах. Протягом тижня госпіталізовано 113 осіб, з них 70 – дітей. Окрім грипу та COVID-19, на Тернопільщині фіксують й інші небезпечні захворювання, зокрема правець, – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

“Є такий випадок: в одної людини було виявлено коронавірус, риносинцитіальний вірус і вірус Боха. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст хворих на ГРВІ дітей на 2,8%, школярів – на 2,1%. За тиждень зареєстровано 15 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня в 2,3 рази: 15 випадків проти 35. З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 6,7%. За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано”.

За словами епідеміологів, ріст захворюваності відповідає епідемічному сезону. Лікарі закликають жителів області подбати про вакцинацію.