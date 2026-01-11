Експеримент чи реформа: ліцей у Тернополі візьме участь у пілотному проєкті

“Комісія при Міністерстві освіти і науки України дібрала перші 79 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня 2026 року. До переліку увійшли ліцеї з 23 областей України та Києва. Серед них є заклади освіти різної проєктної потужності, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також заклад з мовою навчання національних меншин”, –йдеться у дописі МОН.

У пілотний проєкт потрапили 79 ліцеїв, серед яких є заклад освіти Тернопільщини — Тернопільський академічний ліцей “Українська гімназія” ім. І.Франка Тернопільської міської ради.

Ці заклади перші в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обовʼязкових і вибіркових предметів і курсів. Участь у пілоті передбачає введення посади карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням вибирати профіль, визначатися з вибірковими предметами й курсами, планами на майбутнє і сформувати план для досягнення професійних цілей.

Кожен пілотний заклад отримає фінансування на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій