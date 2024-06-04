Двоє захисників з Тернопільщини взяли участь в “Іграх Нескорених”

Двоє захисників з Тернопільщини взяли участь у спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”, які проходили з 31 травня по 2 червня у Києві. Загалом у змаганнях взяли участь 329 учасників, які випробували власні сили у 9 адаптивних видах спорту.

“Ігри Нескорених” — щорічні міжнародні змагання для ветеранів та бійців, які отримали поранення. Уже за місяць журі оголосить список із 35 фіналістів, які пройшли до національної збірної та поїдуть на зимові гібридні “Ігри” до Канади, що пройдуть в 8-16 лютого 2025 року.

Список учасників з Тернопільщини:

Ангел Руслан Петрович

Курилович Василь Петрович

“Головна мета “Ігор Нескорених” — повернення ветеранів до цивільного життя через спорт. Адже реабілітація після отриманих травм потребує колосальних ресурсів. Ветерани, як ніхто інші — вміють підтримувати один одного. Й ті учасники, які поїдуть на змагання за кордон — привезуть досвід, який втілюватимуть тут задля підтримки побратимів”, — каже Руслана Величко-Трифонюк, очільниця Українського ветеранського фонду.

На зимових “Іграх” у Канаді учасники змагатимуться у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, включаючи нові зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Проєкт втілює Міністерство у справах ветеранів, Український ветеранський фонд, ГО “СтратКом Україна”, ГО “Ігри Інвіктус України”, ГО “Повернись живим!”.