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Двомісячник благоустрою у Тернополі: санітарне очищення, ремонти та озеленення

22.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернопільській громаді невдовзі розпочнеться двомісячник благоустрою.

Триватиме він з 1 березня до 1 травня. Його мета – наведення належного санітарного стану на території громади. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

У рамках двомісячника проведуть ряд заходів з впорядкування прибудинкових територій, ремонт та фарбування обладнання на спортивних і дитячих майданчиках, прибирання підвалів, горищ у багатоквартирних будинках, ремонт і фарбування лавок, висадження нових зелених насаджень, ліквідація написів «графіті» на фасадах житлових будинків та огорожах.

«Заплановано провести також ремонти водостічних систем, сходових маршів до під’їздів, а також відновлення покриття майданчиків перед входами у будинки та на контейнерних майданчиках», – розповіли у міській раді Тернополя.

До виконання робіт із санітарного очищення та озеленення території громади, залучатимуть підприємства, які обслуговують житловий фонд міста, комунальні підприємства, ОСББ, управителі будинків, суб’єкти господарювання, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я та небайдужі жителі громади.

Окрім цього під час двомісячника благоустрою проведуть традиційні загальноміські толоки.

Джерело: Тернополяни

Теги: двомісячник благоустрою, толока, благоустрій

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