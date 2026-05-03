Смертельна ДТП на Тернопільщині. У зіткненні трьох авто загинула жінка

На Тернопільщині сталася масштабна аварія. У ДТП за участю трьох автомобілів загинула 51-річна водійка.

03.05.2026

Яровий Роман

Кримінал, Новини

місце ДТП
ДТП трапилася 30 квітня близько 17:00 при виїзді із села Кам’янки на трасі Тернопіль – Хмельницький.

За попередніми даними, водій Opel Zafira не впорався з керуванням. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Chevrolet Lacetti.

Після удару авто врізалося ще й у Volkswagen Jetta.

Є загибла і постраждалі

Унаслідок аварії травмувалися всі троє водіїв.

51-річну водійку Volkswagen госпіталізували. Врятувати її не вдалося. Вона померла у реанімації.

Також до лікарні доправили трьох пасажирів Opel. Двох госпіталізували. Неповнолітній дівчині надали допомогу на місці.

Загалом у ДТП постраждали п’ятеро людей.

Розслідування триває

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

Джерело: ГУНП в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, ДТП

