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Довго вважався зниклим безвісти: на щиті повернувся додому воїн з Чортківщини

24.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне, Теми

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Чортків вкотре опустився на коліна. Дорога встелена квітами, плачуть діти і дорослі. Додому на щиті повернувся мужній воїн Віталій Пукало (1978 р.н.), уродженець села Біла.

Кортеж із тілом військового зустріли у соборі верховних апостолів Петра і Павла вчора, 23 травня.

Про це повідомили на сторінці Чортківської міськради.

Віталія призвали на військову службу 19 лютого 2023 року. Служив гранатометником 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А7172.
Довго вважався безвісти зниклим, та зрештою офіційно визнали дату смерті воїна. Загинув ще в останній день літа минулого року – 31 серпня 2023 року – внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Левадне Запорізької області.
Похорон військового розпочнеться сьогодні, о 12 годині, у церкві святої Покрови.

Завтра на Тернопільщину «на щиті» повернеться полеглий Герой

 

Теги: військовий загинув, нащиті

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