Довго вважався зниклим безвісти: на щиті повернувся додому воїн з Чортківщини

Довго вважався безвісти зниклим, та зрештою офіційно визнали дату смерті воїна. Загинув ще в останній день літа минулого року – 31 серпня 2023 року – внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Левадне Запорізької області.