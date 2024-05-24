Довго вважався зниклим безвісти: на щиті повернувся додому воїн з Чортківщини

Чортків вкотре опустився на коліна. Дорога встелена квітами, плачуть діти і дорослі. Додому на щиті повернувся мужній воїн Віталій Пукало (1978 р.н.), уродженець села Біла.
Кортеж із тілом військового зустріли у соборі верховних апостолів Петра і Павла вчора, 23 травня.
Про це повідомили на сторінці Чортківської міськради.
Віталія призвали на військову службу 19 лютого 2023 року. Служив гранатометником 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А7172.
Довго вважався безвісти зниклим, та зрештою офіційно визнали дату смерті воїна. Загинув ще в останній день літа минулого року – 31 серпня 2023 року – внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Левадне Запорізької області.
Завтра на Тернопільщину «на щиті» повернеться полеглий Герой