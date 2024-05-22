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Завтра на Тернопільщину «на щиті» повернеться полеглий Герой

22.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У четвер, 23 травня, на Тернопільщину «на щиті» повертається молодий Герой Віталій Пукало. 46-річний воїн з села Біла Чортківського району вважався зниклим безвісти.

Про важку втрату повідомили у Чортківській міській раді.

Віталія призвали на військову службу в лютому минулого року. Він служив гранатометником. Загинув 31 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Левадне Запорізької області. Захисник довго вважався безвісти зниклим, та зрештою тепер факт загибелі воїна визнали офіційно.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 24 травня.

 Вічна шана і слава Герою! 

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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