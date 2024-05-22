Завтра на Тернопільщину «на щиті» повернеться полеглий Герой

У четвер, 23 травня, на Тернопільщину «на щиті» повертається молодий Герой Віталій Пукало. 46-річний воїн з села Біла Чортківського району вважався зниклим безвісти.

Про важку втрату повідомили у Чортківській міській раді.

Віталія призвали на військову службу в лютому минулого року. Він служив гранатометником. Загинув 31 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Левадне Запорізької області. Захисник довго вважався безвісти зниклим, та зрештою тепер факт загибелі воїна визнали офіційно.