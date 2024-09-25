Дороге наше життя – у всіх сенсах та вимірах

Що нас гризе, не дає дихати на повні груди? Звісно, війна. Серця уже почали кам’яніти від надміру болю, розум захищається від немислимих втрат і вмикає раціо, бо Україні і нам треба вижити.

Ретранслятори оптимізму у соціальних мережах запевняють: «Побачите: навесні війна закінчиться». У тролейбусі мимоволі слухаю розмови старших людей – вони навіть знають дату: війна закінчиться 14 березня 2025 року. Звідкіля такі передбачення – невідомо…

Втім, навіть президент Зеленський, перебуваючи у США, сказав, що декілька наступних місяців будуть вирішальними для України, дослівно це звучить так: «Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття». Дуже хотілося б завершення, але такого, щоб нас не проклинали внуки.

У цьому гіркому коловороті перші барви осені і по-літньому тепле сонце трохи розраджують, створюють ілюзію звичного плину життя. Люди більш завбачливі, ніж у довоєнні роки, й запасаються на зиму необхідним. От лише це необхідне – овочі, фрукти – уже не такі доступні за цінами, як це було колись. Й містяни задумуються, чи вигідно набивати підвали (бо ж частина зіпсується) чи купувати за потребою. Трохи дивна тенденція – на тернопільському ринку овочі дорожчі, ніж у супермаркетах. Здається, так ще ніколи не було. Скажімо, моркву у крамниці можна купити за 17-18 гривень, а на базарі – 25. Теж саме про цибулю. Хіба картопля мішками на ринку таки дешевша – по 12-15 гривень. І дешевше не буде – те кажуть і аналітики, й звичайні газди.

Дуже низьких цін на овочі в Україні цього року не очікується. На вартість впливатимуть витрати на зберігання. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

«Ми в принципі по більшості овочевих культур маємо власне забезпечення. Немає перевиробництва, тому і не бачимо мегадешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. Але його достатньо десь по балансу. З точки зору об’єктивної собівартості виробництва ціна спів ставна», – сказав він.

Висоцький заявив, що значного імпорту чи експорту не передбачається, «плюс-мінус ми на рівні з внутрішнім ринком».

«Не буде таких екстрацін, як у 22-му, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонщини і Запоріжжя. Але і не буде якихось меганизьких цін, тому що адаптувалися. Виробники розуміють, що споживання знизилося», – додав чиновник.

Висоцький нагадав, що ціни на овочі будуть традиційно підвищуватися до весни через витрати на зберігання. За його словами, електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж попереднього року.

Загалом зросли ціни на усе. Про це свідчать останні дані Державної служби статистики. Найбільше порівняно з серпнем 2023 року подорожчали овочі — на 36%. Масло вершкове за цей час зросло у ціні на 18,5%, хліб — на 12,2%, фрукти — на 10,3%, молоко — на 9,4%, сири — 9,1%. Риба додала у ціні 6,7%, макарони — 3,9%.

Водночас Держстат у серпні зафіксував зменшення цін відносно аналогічного місяця 2023 року на яйця (на 20,2%), соняшникову олію (на 5,4%), цукор (1,7%), м’ясо та м’ясопродукти (0,7%).

Паливо і мастила подорожчали на 10,1%, транспортні послуги — на 10%, електроенергія — на 63,6%.

… Йдеш ринком (редакція «Свободи» знаходиться по сусідству, тому дорога на роботу мимоволі – через базарні ряди) – виноград у розпал сезону по 80-120 гривень, яблука по 20-25. Молоко по 40-45 гривень півтора літра, сметана за літр по 100-120, сир такої ж ціни. За тушки птиці (почали продавати цьогорічні качки) просять 190 гривень за кілограм. Розумієш, що селяни цінують свою працю, але де ж набрати тих грошей…

Втім, буде надмірним перебільшенням казати, що думки про хліб насущний доймають так, що й годі. Ні. Болить за інше – за наших хлопців у військових строях, про їхню долю, матерів, дружин, дітей.