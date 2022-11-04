Сьогодні, 4 листопада на Тернопільщині відзначають 150-річчя від Дня народження письменника, громадсько-культурного діяча Богдана Лепкого.

Про це повідомили в Тернопільській ОВА.

У Тернополі з нагоди річниці відбулося спецпогашення поштової марки та клубного конверта, присвячених письменнику.

Творча спадщина Богдана Лепкого налічує понад 80 власних книг. Він упорядкував і видав 62 томи творів української класики з ґрунтовними дослідженнями, примітками, коментарями. Бібліографія творів видатного діяча становить до тисячі позицій.