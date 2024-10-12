«Дністер» і «Агрон» здобули перемоги й продовжують очолювати турнірну таблицю

5 і 6 жовтня відбулися поєдинки шостого туру аматорського чемпіонату України, у якому в групі 1 беруть участь три команди з Тернопільської області. У суботу великогаїський «Агрон» приймав ФК «Миколаїв» із Львівщини, а 6 жовтня збаразький «Галич» – заліщицький «Дністер».

Великогаївський «Агрон» досить легко здолав «Миколаїв». Вже на 7-ій хвилині господарі повели в рахунку. Юрій Соколовський із кутового навісив на дальню стійку, а Євген Щербатюк головою відправив м’яча у сітку гостей – 0:1. Від 15-х хвилини миколаївці грали вдесятьох, Заваляк завалив на газон Семенця і отримав червону картку. У середині першого тайму Ігор Кохман пробив здалеку і м’яч опинився у воротах «Миколаєва» – 0:2.

Незадовго до свистка на перерву Семенець головою потроїв рахунок у поєдинку – 0:3.

На початку другого тайму футболісти «Миколаєва», скоротили рахунок, після навісу з кутового головою забив Павло Козловський – 1:3. Більше голів у поєдинку команди не забивали.

«Агрон» (Великі Гаї) – ФК «Миколаїв» – 3:1 (3:0).

Голи: Щербатюк (7), Кохман (19), Семенець (41). – Козловський (52).

У неділю «Дністер» у Збаражі переміг «Галич». Команди довгий час не могли відкрити рахунок у поєдинку. Аж на 46-й хвилині після виконання штрафного Тарасом Червонецьким Назар Процик головою відправив м’яча у ворота збаражчан – 0:1.

На початку другого тайму заліщицькі футболісти подвоїли рахунок. На 56-ій хвилині, продемонструвавши індивідуальну майстерність, знову відзначився Процик.

ФК «Галич» – ФК «Дністер» – 0:2 (0:1).

Голи: Н. Процик (45, 54).

Після шести турів «Дністер» й «Агрон» продовжують очолювати турнірну таблицю групи 1 маючи по 18 очок. «Галич» з двома очками на останньому місці.

13 жовтня у сьомому турі всі тернопільські команди гратимуть на виїзді «Агрон» з «Колосом» (Полонне), «Галич» з ФК «Лісне» з Київщини, а «Дністер» з гостомельською «Мрією».