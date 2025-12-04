44-у артилерійську бригаду нагороджено Орденом святої великомучениці Варвари

4 грудня також українці вшановують день Святої Великомучениці Варвари, яка у християнській традиції Заходу є покровителькою артилеристів і ракетників.

«Цього року нашу 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола було відзначено орденом Святої Великомучениці Варвари від Православної Церкви України», – повідомляють у 44-ій окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

Високу нагороду для особового складу бригади вручив Блаженнійший Митрополит Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви України, за сприяння митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.

«Це визнання — не комусь одному, це нагорода всім військовослужбовцям нашої частини», – наголошують у соцмережах бригади.

Нагороду заслужив кожен, хто стоїть на позиціях, працює на вогневих, тримає зв’язок, розміновує, ремонтує, забезпечує, ризикує, хто робить свою справу якісно, мужньо і самовіддано.

«Для нас усіх це знак підтримки, вдячності й молитви, а також нагадування про відповідальність, яка покладена на нас», – наголошують військовослужбовці.

Слава Богу!

Слава Україні!

Слава воїнам-артилеристам!