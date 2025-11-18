Президент нагородив Івана Тиму з Тернопільщини орденом “За мужність” I ступеня

Президент України відзначив старшого сержанта Івана Тиму з Тернопільщини орденом “За мужність” I ступеня. Відповідний Указ глави держави №804/2025 оприлюднений на офіційному сайті президента.

Після цього нагородження Іван Тима став повним кавалером ордена “За мужність”.

Нині військовослужбовець проходить службу у 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України «Птахи Мадяра».

У розмові із Суспільним боєць розповів, що ордени “За мужність” III та II ступенів отримав, коли служив у піхоті, а орден I ступеня — вже під час служби в підрозділі безпілотників.

Нагадаємо, в червні Іван Тима підірвався на протипіхотній міні й втратив ногу, однак відмовився від тривалої реабілітації. Уже за кілька тижнів він повернувся до виконання бойових завдань. Під час перебування в Тернополі, поки міняв протез, боєць займався підготовкою та вишколом молоді.

За матеріалами “Суспільне. Тернопіль”.