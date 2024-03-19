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Для родин загиблих Героїв з Тернопільщини організовують безкоштовний реабілітаційний відпочинок у Зарваниці

20.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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ЙНа Тернопiльщинi організовують безкоштовний реабілітаційний вiдпочинок для родин полеглих вiйськових. У селищі Зарваниця рідні захисників зможуть відвідати майстер-класи, арт-терапію, кваліфікованого психолога, отця-капелана, Літургію та панахиду за полеглими воїнами, повідомляють у Теребовлянській міській раді.

“До уваги родин полеглих захисникiв! Детальнiша iнформацiя: реабiлiтацiйний вiдпочинок безкоштовний, номери на 2×3 осiб, трьохразове харчування. Вранцi Лiтургiя, панахида. З жiнками працюватиме фаховий психолог, з чоловiками окремо – отець-капелан. У програмi: арт-терапiя, майстер-клас для жiнок (дiвчачi посиденьки), малюнкова терапiя, вiдпочинок-спiлкування. Доїзд у Зарваницю: з Тернополя i назад до Тернополя транспортом на замовлення”, – йдеться у дописi.

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Джерело: Теребовлянська міська рада

Теги: Тернопільщина, допомога, Зарваниця, загиблі герої, родини загиблих військових

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