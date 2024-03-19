Для родин загиблих Героїв з Тернопільщини організовують безкоштовний реабілітаційний відпочинок у Зарваниці

“До уваги родин полеглих захисникiв! Детальнiша iнформацiя: реабiлiтацiйний вiдпочинок безкоштовний, номери на 2×3 осiб, трьохразове харчування. Вранцi Лiтургiя, панахида. З жiнками працюватиме фаховий психолог, з чоловiками окремо – отець-капелан. У програмi: арт-терапiя, майстер-клас для жiнок (дiвчачi посиденьки), малюнкова терапiя, вiдпочинок-спiлкування. Доїзд у Зарваницю: з Тернополя i назад до Тернополя транспортом на замовлення”, – йдеться у дописi.