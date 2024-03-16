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Тернопільські рятувальники передали пожежний автомобіль Одеським вогнеборцям

16.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Теми

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Трагедія на Одещині сколихнула всю Україну. Велика родина рятувальників втратила свого побратима. Немає слів, аби зарадити горю.
Рятувальники Тернопільщини приносять глибокі співчуття. На допомогу вогнеборцям Одещини направлено пожежний автомобіль – автоцистерну на базі шасі МАЗ важкого типу. Даний транспортний засіб зможе підвозити до місця події 8 т води. Укомплектований рукавами та всім пожежно-технічним обладнанням.
Нехай автомобіль допоможе одеським побратимам у виконанні їхніх професійних завдань.

Теги: автомобіль, рятувальники

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