Тернопільські рятувальники передали пожежний автомобіль Одеським вогнеборцям

Рятувальники Тернопільщини приносять глибокі співчуття. На допомогу вогнеборцям Одещини направлено пожежний автомобіль – автоцистерну на базі шасі МАЗ важкого типу. Даний транспортний засіб зможе підвозити до місця події 8 т води. Укомплектований рукавами та всім пожежно-технічним обладнанням.