На Тернопільщині планують збудувати близько 2-х тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили в Тернопільській ОВА.
Для цього у спеціальному державному фонді будівництва житла для нашої області передбачено 2,4 мільярда гривень.
Квартири знаходитимуться на балансі військової адміністрації.
У них поселятимуть людей, які через напад росії вимушено покинули свої домівки.
Коли громадяни повернуться додому і потреба у таких помешканнях зникне, ці квартири передаватимуть учасникам бойових дій та медикам, які знаходяться на квартирних чергах.