Для дітей дорослих і малих

Гарбузове

По городу йшов гарбуз,

Гордо ніс свій жовтий пуз.

Поглядом окинув грядки:

– Що тут? Все у нас в порядку?

Обізвався кавунисько,

Підкрутив своє вусисько:

– Вже зібрали мій врожай.

Та рясний, аж через край.

Кричать дині круглобокі:

– Ми смачним налиті соком.

Ми солодкі і медові,

Що аж тріснути готові.

Відгукнулись кабачки,

Свої вигнули бочки:

– Нас так рясно і багато.

Засміялися пихато:

– Нас зривали і зривали,

Ну а ми все виростали.

Огірочки заспівали.

– Нас вродило теж немало.

Нас у в банку, бочку клали,

Щоб на зиму вистачало.

З під листочців патисони

Свої витягли корони:

– Нас не всі чомусь садили,

Та ми також уродили.

І сказала гарбуз-диня,

Гарбузенка господиня:

– Дякуєм землі і небу,

Що вродили так, як треба.

І дбайливим хазяям,

Що допомагали нам.

Шкідники нас не згубили,

Бур’яни не задавили.

Щоб врожай чудовий мати,

Землю треба захищати.

Ворогів прогнати слід,

Бо загине цвіт і плід.

Лідія МИЩЕНКО

***

Ліс сьогодні ярмаркує.

Хто що має – тим торгує.

Білочка несе горішки

є грибочки білі, шишки.

Їжачок приніс листочки,

то під двері килимочки.

Зайчик тягне капустину,

Буде борщ на всю родину.

У ведмедя – меду жбан,

Він ще, друзі, той гурман.

У лисички, он із бочки,

виглядають огірочки.

А сіренький вовчик – братик

біжить жолуді збирати.

Може куплять кабани:

– Як без жолудів вони?

Позліталися сороки,

от буде з ними мороки!

І скрекочуть, і скрекочуть

все вони скупити хочуть.

І ворони, і граки

всі злетілись залюбки.

Ліс сьогодні ярмаркує.

Хто що має тим торгує.

Галина КУХАРИШИН