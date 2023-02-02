Завдяки нашим ЗСУ, які борються з московськими окупантами, працівники Національного природного парку “Дністровський каньйон” мають змогу працювати на екологічному фронті. Війна змінила кожного з нас, але не змінила основне – турботу про природу.

Щороку 2 лютого країни світу, які мають на своїх територіях водно-болотні угіддя, в тому числі Україна, відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь. Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримки сталого розвитку нашої планети.

Цього дня 52 роки тому, 2 лютого 1971 р., в іранському місті Рамсар була підписана конвенція, що покликана зберегти середовище існування водоплавних птахів, а також джерело накопичення, очищення та постачання прісної води для потреб людства і природних процесів.

Болота і плавні виконують функції «нирок» на Землі. Збиток, заподіяний людиною водно-болотній системі, позбавить її можливості виконувати свою роль системи очищення.

Як реакцію на теперішній стан в Україні, 12 листопада 2022 р. на 14-й конференції сторін Рамсарської Конвенції про водно-болотні угіддя, за ініціативи України та 35 держав-співавторів, схвалено резолюцію “Відповідь Рамсарської конвенції на надзвичайну ситуацію в екологічній сфері України, пов‘язану з руйнуванням водно-болотних угідь міжнародного значення внаслідок російської агресії”.

Уряд України розірвав Угоду з рф у сфері водних відносин, така співпраця припинена ще у 2014 році.

“Тепер ми знаходимося по різних берегах та будемо впроваджувати європейські принципи управління водними ресурсами без участі рф. Це не буде просто. Адже ніколи не знаєш, який “подарунок” приготує сусід-вбивця”, – повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Національний природний парк “Дністровський каньйон” є природно-заповідною установою, яка має на своїх територіях водно-болотні угіддя. Вони є перлиною нашого краю. Сивочолий Дністер входить до їх переліку. Здавна він є місцем розвитку садівництва, виноградарства, городництва.

За час існування річки та Дністровського каньйону на берегах сформувалась характерна флора і фауна, деякі представники якої занесені до Червоної книги України.

Тут проживають такі рідкісні види риб як: стерлядь річкова, вирезуб причорноморський, марена звичайна, білоперий пічкур дністровський, чоп звичайний занесений до Європейського Червоного списку. Також долина Дністра є місцем гніздування багатьох птахів.

Тут можна побачити чаплю сіру, чепуру велику, баклана великого, крижня, лебедя-шипуна, зрідка лелеку чорного і інших птахів.

Дністер є важливою транспортною артерією, джерелом питної та поливної води, середовищем любительського та промислового рибальства і найважливішим місцем туризму та рекреації. Пішохідний, водний, велосипедний туризм, пара- і дельтапланеризм, сплави динамічно розвиваються впродовж багатьох років на річці Дністер.

Зберегти можливості нашого краю для наступних поколінь – чи не найголовніше наше завдання. І ми з вами теж можемо приєднатися та зробити свій внесок для збереження водно-болотних угідь, якщо розчистимо джерельце чи пребиремо берег річки.

Степан МИРОНЮК,

в. о. директора «НПП Дністровський каньйон»