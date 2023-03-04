Декілька гектарів маскувальних сіток для ЗСУ сплели студенти Тернопільського педуніверситету

Доцент Володимир Кіцак організував масштабне виробництво маскувальних сіток на базі ТНПУ ім.В.Гнатюка. Плетуть сітки студенти-історики, а також всі охочі тернополяни. Ініціативу підтримує й родина викладача.

Плести маскувальні сітки на історичному факультеті почали від початку російсько-української війни у 2014 році. А після повномасштабного вторгнення виробництво розширили. У студентів сітки замовляють різні підрозділи Збройних сил України. Допомагає у справі також родина координатора волонтерської ініціативи, науковця Володимира Кіцака.

“Упродовж 2022 року моя сім’я пофарбувала 4320 кг. тканини для маскувальних сіток. Для цього ми використали 56 кг. фарби. Наразі гряде новий фарбувальний сезон! Маскували Т-64, “Буки”, “Гради”, “Смерчі”, М777 “Три сокири”, плануємо замаскувати і “Леопарди”. Впевнені, що ми переможемо, а це – наш вклад у перемогу”, – зазначає Володимир Кіцак.

Від початку повномасштабної війни студенти виготовили кілька гектарів маскувальних сіток. Волонтери кажуть: на фронті – це необхідність, їх військові використовують в усі пори року.