“Давайте щоб ми не робили ще 55 “Пунктів незламності” в усіх голів громад вдома” – Труш (Відео)

Володимир Труш розповів про численні скарги на роботу “Пунктів Незламності” у Тернопільській області під час наради з головами ОТГ. Адже, до нього щоденно надходить численні скарги жителів області, найбільше обурення викликав інцидент у Збаражі.

“Критичний випадок зафіксовано в Збаражі, де жінку з дитиною не прийняли у пункті. Сьогодні зібрав оперативну нараду з головами громад. Обговорили кожне звернення, яке я отримав. Неприпустимо, щоб людині відмовили у допомозі або на локації не було передбаченого набору послуг.” – сказав очільник Тернопільщини.

У своєму зверненні Володимир Труш наголосив, що за роботу пунктів голови громад нестимуть персональну відповідальність.

“Давайте щоб ми не робили ці 55 пунктів незламності в усіх голів громад вдома” – звернувся до голів громад Труш.

Також очільник краю попросив жителів інформувати про випадки неналежної роботи пунктів, передбачених для забезпечення першочергових потреб людей.