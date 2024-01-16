Цифра вражає: на Тернопільщині масово ловлять водіїв “під мухою”

Вихідними поліціянти виявили на Тернопільщині сімох водіїв у стані сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції області. На водіїв інспектори склали протоколи та направили їх до суду.

Попри високі штрафи кермування у нетверезому стані – часте порушення на Тернопільщині. Як зазначив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко, торік у нетверезому стані зупинили понад 3 тис. водіїв.

«Вражає цифра кількості адмінпротоколів, які були складені поліцейськими нашої області щодо водіїв, котрі керували транспортними засобами, перебуваючи у стані сп’яніння. Незважаючи на чималі штрафи, у 2023 році зафіксовано 3144 таких випадки. Нетверезі за кермом – це одна проблема, яка тягне за собою ще одне порушення Закону – спробу відкупитися від відповідальності за таке порушення. Слідчі задокументували торік 143 факти пропозицій та надання неправомірної вигоди поліцейським».

Нагадаємо, кермування у нетверезому стані передбачає штраф 17 тис. грн. з позбавленням водійських прав на рік. У разі повторного порушення штраф подвоюється.