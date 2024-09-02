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Цьому рецепту вже багато років: консервовані огірочки на зиму без стерилізації

02.09.2024

Ірина Нова

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Цікаво, Поради і розваги, Дім і сім'я

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Багато господинь щороку роблять консервовані огірки, але знайти найсмачніший і найвдаліший рецепт – завдання не з простих. Пропонуємо рецепт консервованих класичних огірків з шикарним розсолом.

Огірки консервовані – рецепт на 2 літрові банки

  • 1 кілограм огірків
  • 1 болгарський перець
  • 2 парасольки кропу
  • 4-6 зубків часнику
  • 8 ч.л оцту 9%
  • 4 шт запашного перцю горошком
  • 10 шт перцю чорного горошком
  • 2 лаврові листки
  • 1 л води
  • 1 ст.л солі
  • 2.5 ст.л цукру

Запам’ятовуйте, як готувати такі огірки на зиму

Огірки вимити, залити холодною водою, залишити на 1-2 години. Банки промити содою і стерилізувати над парою 5 хвилин, прокип’ятити кришки. Залити окропом лавровий лист і кріп, залишити на 1 хвилину.

Розкласти по банках інгредієнти: перець шматочками, лавровий лист, чорний і запашний перці, часник, парасольки кропу.

Огірки викласти в банки спочатку вертикально, відрізаючи плодоніжку, другий ряд розмістити горизонтально. Зверху додати ще часнику й кропу, залити окропом, накрити кришками, залишити на 10 хвилин. Злити воду, закип’ятити знову, залити, накрити кришками. Після другої заливки воду вилити зовсім.

Приготувати маринад: на 1 літр води – 1 ст. л. солі та 2,5 ст. л. цукру. Потрібно довести до кипіння, розчинити сіль і цукор. Залити свіжим маринадом огірки в банках. У 1-літрову банку додати оцет, відразу закатати банки. Перевернути, прибрати в тепле місце, укутати ковдрою до охолодження.

 

Теги: консервація, Огірки, рецепт

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