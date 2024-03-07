Цієї зими росіяни змінили тактику атак енергетики, але це їм не допомогло, — Кацуба

Росіяни всю зиму концентрували свої удари на індустріальних регіонах і важливих логістичних вузлах. — активно атакували Дніпропетровську і Полтавську області, Одесу і порти Одеської області. Ця тактика значно відрізняється від тогорічної, коли в першу чергу ворог намагався заморозити українців і занурити всю країну в темряву. Але Україна в цілому добре впоралася, і успішно пройшла зиму. Про це у своїй колонці пише підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба.

Атака портової інфраструктури та промисловості з повітря стала для росіян головним пріоритетом після того як Україна зуміла відновити морську торгівлю. Це сталося завдяки українським морським дронам, які загнали російський Чорноморський флот у дальні порти та значною мірою вигнали з Криму, пояснює експерт.

В цілому Україна виявилася набагато краще підготовленою до зими ніж рік тому, зуміла захистити енергетичну і промислову інфраструктуру завдяки посиленню протиповітряної оборони, а також додатковим крокам по захисту трансформаторів та розподільних станцій. Але розслаблятися ще зарано. До наступної зими потрібно створити додаткові потужності для генерації, адже росіяни не полишать спроб знищити українську енергетику аж до кінця війни, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.