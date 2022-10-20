19 жовтня, близько 5 ранку, від жительки Велика Березовиця надійшло повідомилення, що на сусідському подвір’ї невідомий грубо порушує громадський порядок.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що зловмисник, скориставшись відсутністю господарів проник на чуже господарство. Він сильно пошкодив припаркований там автомобіль “Мercedes benz та увімкнув на повну гучність магнітолу.

Поліцейські оперативно встановили, що до даного злочину причетний 38-річний місцевий житель. Порушника освідчили, він перебував тверезим. Свої хуліганські дії чоловік пояснити так і не зміг.

За ознаками кримінального правопорушення, відкрите кримінальне провадження згідно ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини цієї події. Тривають слідчі дії.