Ці добрива потрібно розсипати під озимий часник просто зараз: результат здивує

Для того щоб озимий часник і цибуля дали гарний урожай, дуже важливо їх правильно і вчасно підживити. Допомогти в цьому можуть як органічні, так і мінеральні добрива. Про найкращі методи розповімо далі.

Яке добриво любить зимовий часник і цибуля – що додати перед посадкою

Щоб цибуля і часник могли добре вкоренитися і дати щедрий урожай після зими, важливо забезпечити їх необхідними для цього поживними речовинами.

Для цього завдання відмінно підійдуть компост або перегній. Внесіть перепрілий компост або перегній у ґрунт, щоб збагатити його мікроелементами. Вам знадобиться близько 4 кілограмів компосту на один квадратний метр землі.

Також можете скористатися золою – змішайте з нею ґрунт з розрахунку 1 склянка на 1 квадратний метр ґрунту і сміливо висаджуйте цибулини. У цьому добриві міститься калій і фосфор, що допоможе зміцнити рослини.

Але чим підживити озимий часник і цибулю, коли вони вже посаджені? Про це поговоримо далі.

Як підживити озимий часник і цибулю після посадки

Є кілька варіантів, чим підживити озимий часник, щоб він дав хороший урожай. Поговоримо про мінеральні добрива:

Суперфосфат. Це добриво допоможе розвинути рослинам сильну кореневу систему, яка переживе морози. Використовувати його потрібно зовсім небагато – близько 30-40 г на квадратний метр землі.

Калійні добрива не тільки допоможуть пережити морози. Це ще чудовий варіант, чим підживити часник, щоб він був великий. Вся річ у тім, що такі добрива сприяють розвитку великих цибулин. Наприклад, можете використовувати сульфат калію – внесіть його в ґрунт із розрахунку 15-20 г на квадратний метр.

Азотні добрива – ще один варіант, чим можна підживити цибулю і часник. Але робити це потрібно дуже обережно, оскільки є ризик надмірного росту зелені та зниження рівня морозостійкості цибулин. Краще віддавайте перевагу комплексним мінеральним добривам.

Але це далеко не всі варіанти, чим підживити зимовий часник восени. Можете також використовувати природні стимулятори росту (наприклад, додайте в лунки лушпиння цибулі або алое).