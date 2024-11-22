Ці добрива потрібно розсипати під озимий часник просто зараз: результат здивує

Для того щоб озимий часник і цибуля дали гарний урожай, дуже важливо їх правильно і вчасно підживити. Допомогти в цьому можуть як органічні, так і мінеральні добрива. Про найкращі методи розповімо далі.
Щоб цибуля і часник могли добре вкоренитися і дати щедрий урожай після зими, важливо забезпечити їх необхідними для цього поживними речовинами.
Для цього завдання відмінно підійдуть компост або перегній. Внесіть перепрілий компост або перегній у ґрунт, щоб збагатити його мікроелементами. Вам знадобиться близько 4 кілограмів компосту на один квадратний метр землі.
Також можете скористатися золою – змішайте з нею ґрунт з розрахунку 1 склянка на 1 квадратний метр ґрунту і сміливо висаджуйте цибулини. У цьому добриві міститься калій і фосфор, що допоможе зміцнити рослини.
Але чим підживити озимий часник і цибулю, коли вони вже посаджені? Про це поговоримо далі.
Є кілька варіантів, чим підживити озимий часник, щоб він дав хороший урожай. Поговоримо про мінеральні добрива:
Але це далеко не всі варіанти, чим підживити зимовий часник восени. Можете також використовувати природні стимулятори росту (наприклад, додайте в лунки лушпиння цибулі або алое).