Ці 3 дерева обов’язково потрібно обрізати восени: інші чіпати не можна

Догляд за садом охоплює не тільки обробку дерев від шкідників і хвороб, а й правильне підживлення, і своєчасну обрізку. Як дерева обрізати восени, а для яких культур найкращим часом виявиться весна, розповідає УНІАН.

Навіщо потрібна осіння обрізка дерев

Важливо розуміти не тільки те, які дерева обрізати восени, а й для чого це робити. Бездумно підходити до цього питання не можна, як, утім, і до будь-якого іншого. Обрізати дерева в осінній період необхідно, щоб:

поліпшити провітрювання між гілками;

звільнити місце для сонячних променів;

допомогти пережити зиму, не накопичуючи багато снігу на гілках;

знизити ризик виникнення захворювань.

Крім того, садівники кажуть, що ті дерева, які регулярно піддаються правильній обрізці, дають якісніший і ранніший урожай – плоди виростають великими, соковитими і швидшими, ніж у інших культур.

Які дерева можна обрізати восени

Запам’ятайте, які плодові дерева можна обрізати восени, щоб не нашкодити своєму саду – порушення цих правил призведе до хвороб або загибелі рослин. Першим “дозволеним” деревом виявилася яблуня – осіння обрізка необхідна для формування красивої і правильної крони, а також видалення хворих пагонів.

Досвідчені городники радять, які плодові дерева краще обрізати восени, крім яблуні, згадуючи сливу і грушу. Вважається, що саме для цих трьох видів плодових дерев осіння обрізка дуже важлива – якщо правильно її провести, то рослина краще переживе зиму, нічим не захворіє, а наступного сезону дасть багатий урожай.

Коли і як обрізати яблуню восени, що робити зі сливою і грушею

Після того як ви з’ясували, чи можна обрізати сливу восени, а також які ще плодові дерева потребують осінньої обрізки, варто запам’ятати кілька правил. Як мінімум, визначитися, в якому місяці потрібно обрізати дерева восени, щоб не нашкодити рослинам.

Серед садівників прийнято орієнтуватися на погодні умови і календар городніх робіт.

Перед тим як приступати до обрізки, переконайтеся, що:

всі дерева підживлені і замульчовані;

листя більше немає, а опале прибране;

погода суха і прохолодна, опадів немає;

до настання заморозків мінімум 2-3 тижні.

Орієнтовно такий період настає в Україні в жовтні-листопаді, але з огляду на погодні аномалії цього року, краще діяти “за ситуацією”.