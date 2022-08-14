Тернополянка Оксана Романів фотографує військових безкоштовно. Вона проводить сімейні фотосесії, знімає важливі події: весілля, дні народження чи інші родинні свята. Своїми світлинами фотографиня дякує захисникам і захисницям за те, що може займатися улюбленою справою у рідному місті, де завдяки їм зараз спокійно.

Оксана Романів фотографує протягом шести років. Коли почалася повномасштабна війна і знімкувати не було бажання, вона активно волонтерила.

На початку повномасштабної війни я побачила, що сім’я фотографів з Одеси започаткувала акцію безкоштовних фотосесій весіль військових. Вони написали, що безкоштовно проведуть зйомку десяти весіль воїнів та запросили колег приєднуватися до ініціативи. Ось так у мене виникло бажання зробити щось подібне. Тільки я не роблю обмежень ні щодо кількості зйомок, ні їх стилю, – розповідає Терену фотографиня.



Зйомки з військовими – особливі

Оксана Романів уже відзняла 2 весілля військових.

Це не такі весілля, до яких ми звикли до війни. Переважно це реєстрація шлюбу та прогулянка містом. Також уже заплановані зйомки наперед. Скоро поїду до Львова на свято до військовослужбовця. Ще я робила фотосесію дружини військового. Вона зі східної частини України, але проживає в Тернополі, – розповідає фотографиня.

Військові не мають змоги визначитися із датою одруження наперед, часто це планують в останній момент. Тому дружини просять не бронювати дату, адже не знають, коли саме їхні чоловіки зможуть бути вдома.

Коли я пропоную безкоштовну зйомку, всі розчулюються і дякують. Але я знаю, що це найменше, що я можу зробити для них за їхній захист, – зазначає жінка.

Оксана Романів зізнається, що кожна зйомка з військовослужбовцями особлива. А трепетні емоції від таких фотосесій ще довго залишаються в серці.

Коли наші воїни приїжджають додому з війни на кілька днів, щоб одружитися чи освідчитися – це просто викликає мурашки по шкірі. Це мене надихає і підсилює віру в нашу перемогу. Нещодавно знімала весілля, де ціла родина військових: і наречений, і наречена, і її батьки. Там панувала надзвичайна атмосфера. Наприкінці я відчувала себе частиною їхньої сім’ї, – розповідає Оксана.

Ініціативу підтримали хореографи, ведучі весіль

Коли Оксана Романів написала у своїх соціальних мережах про те, що фотографуватиме весілля військових безкоштовно, її підтримали ще багато професіоналів, які причетні до весільної сфери, і також запропонували свою допомогу.

Наприклад, церемоніймейстерка написала, що проведе весільну церемонію безкоштовно, хореографи готові безкоштовно поставити танець молодятам, ведуча проведе свято також на благодійних засадах. Я уже жартую, що ще б до нас приєдналися ресторатори, можна було б повністю організовувати весілля для наших захисників, – розповідає фотографиня.

У перші тижні повномасштабного вторгнення люди відмовлялися від фотосесій. Одні скасовували їх зовсім, інші переносили дату на невизначений термін. Зараз люди уже активніше цікавляться зйомками, додає Оксана Романів.

Найактуальніші зараз зйомки майбутніх матусь, адже будь-яку подію можна перенести, а вагітність ні. Також часто запрошують на дитячі свята, адже сім’я у час війни стала ще більше цінною для кожного з нас. Побільшали запити на зйомки реєстрації шлюбів. Дуже тішить, що навіть у війну, створюються сім’ї, – каже фотографиня.

Зараз вона у своїх світлинах хоче закарбувати історію, яку ми переживаємо. Особливо акцентує увагу на емоціях, які потім можна буде зчитати з фотографій.

Я дуже творча, і навіть у кризові моменти до мене приходять ідеї. Ще від початку повномасштабної війни я хотіла фотографувати, як ми волонтеримо. Проте мені забракло сміливості відволікати людей від важливої роботи – допомоги воїнам. Я хочу реалізувати проєкт, який придумала ще на початку війни, але до цього часу не вдалося його відтворити, “Герої в тилу” – про наших волонтерів. Це власники ресторанів, керівники event-агенцій, хлопці, які за свої кошти виробляли з металу “їжаків”. Ці люди жертвували всім, що мають заради допомоги країні. Також анонсую проєкт, який уже на фінішному етапі. Він – про переживання тернополян. У нашому місті немає бойових дій, але ми все одно дуже переживаємо і нам болить. Саме про це говоритиму своїми світлинами, – ділиться планами Оксана Романів.

Якщо у вас є у сім’ї військовий чи військова і ви хочете отримати безкоштовну фотосесію від Оксани Романів, пишіть їй у соціальні мережі: Instagram та Facebook.