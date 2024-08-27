Чим удобрити газон наприкінці літа: підготовка трави до холодів

Кожен власник заміської ділянки хоче, щоб трава на газоні якомога довше зберігала свій гарний зовнішній вигляд. Останні дні літа – ідеальний час для того, щоб удобрити газон і підготувати його до холодного сезону. З настанням холодів стан трав’янистих рослин може погіршитися, але цього можна уникнути, якщо правильно підібрати добрива.
Наприкінці серпня газон особливо потребує фосфору та калію. Ці елементи допоможуть траві зміцнитися перед холодами і залишатися зеленою та здоровою.
Отримавши необхідні поживні речовини, трава на вашому газоні буде довго залишатися у відмінному стані, зберігаючи яскраво-зелений колір і здоровий вигляд. Крім того, підживлення допоможе траві підготуватися до серйозних температурних коливань і захистить її від багатьох хвороб.
Завдяки правильному підживленню наприкінці літа, ваш газон буде готовий до зимових холодів, успішно перечекає заморозки і нормально перезимує, зберігаючи свій гарний вигляд на наступний рік.