Чим удобрити газон наприкінці літа: підготовка трави до холодів

Кожен власник заміської ділянки хоче, щоб трава на газоні якомога довше зберігала свій гарний зовнішній вигляд. Останні дні літа – ідеальний час для того, щоб удобрити газон і підготувати його до холодного сезону. З настанням холодів стан трав’янистих рослин може погіршитися, але цього можна уникнути, якщо правильно підібрати добрива.

Чим удобрити газон перед осінню

Наприкінці серпня газон особливо потребує фосфору та калію. Ці елементи допоможуть траві зміцнитися перед холодами і залишатися зеленою та здоровою.

Суперфосфат: Для підживлення газону використовуйте суперфосфат у кількості 40-60 грамів на квадратний метр. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи, що забезпечує траві стійкість до заморозків і покращує її здатність поглинати поживні речовини.

Для підживлення газону використовуйте суперфосфат у кількості 40-60 грамів на квадратний метр. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи, що забезпечує траві стійкість до заморозків і покращує її здатність поглинати поживні речовини. Сульфат калію: Додайте 25-30 грамів сульфату калію на кожен квадратний метр газону. Калій підвищує морозостійкість рослин, зміцнює клітинні стінки і допомагає траві залишатися зеленою навіть під час зниження температури.

Отримавши необхідні поживні речовини, трава на вашому газоні буде довго залишатися у відмінному стані, зберігаючи яскраво-зелений колір і здоровий вигляд. Крім того, підживлення допоможе траві підготуватися до серйозних температурних коливань і захистить її від багатьох хвороб.

Завдяки правильному підживленню наприкінці літа, ваш газон буде готовий до зимових холодів, успішно перечекає заморозки і нормально перезимує, зберігаючи свій гарний вигляд на наступний рік.