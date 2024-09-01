Чим підгодувати смородину на зиму, щоб отримати щедрий урожай наступного року.

Багато садівників восени забувають про смородину після того, як вона вже відплодоносила. І дуже даремно: щоб кущ гідно переніс зиму і добре плодоносив наступного року, йому потрібен правильний догляд і підживлення. Розповідаємо, чим підживити смородину восени для гарного врожаю.

Осіння підкормка смородини – які добрива потрібні

Смородина “любить” азот, фосфор і калій. Але азот, як правило, вносять навесні – він потрібен для нарощування зеленої маси. Восени ж треба внести фосфор і калій.

Добрива можуть бути як органічні, так і мінеральні.

З мінеральних добрив смородину можна підживити сірчанокислим калієм + суперфосфатом – 15 г калію і 30 г фосфату вносять на 1 кв. м пристовбурного кола.

Можна приготувати комплексне підживлення: 10-15 кг перегною + 60 г суперфосфату + 40 г калійної солі.

З органічних добрив можна використовувати:

перегній (перепрілий гній) – вносять по 1-2 кг під кожен кущ;

компост (перегнилі рослинні залишки + гній) – по 3-5 кг на кущ;

курячий послід – його вносять під неглибоке перекопування (0,8 кг на 1 кв. м), а потім поливають, або ж розводять водою в пропорції 1:15 і поливають міжряддя.

Важливо: не можна допустити, щоб з курячим послідом контактувало коріння рослини, інакше воно отримає опіки.