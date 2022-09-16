16 вересня, у п’ятницю, Земля буде у напруженому стані. Очікується слабка магнітна буря. Сонячна активність протягом останніх 24 годин була на низькому рівні. Спостерігалося всього 4 спалахи класу С.

Постарайтеся сьогодні обмежити вплив своїх шкідливих звичок на організм. Особливо чутливі люди до магнітних бур, відчують на собі негативні симптоми цього явища. Також треба попіклуватися про власне здоров’я і не застудити горло.

5 порад, як захиститися від магнітних бур: