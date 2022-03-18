У Тернопільській області сьогодні, 17 березня, перебувало військове керівництво. Воно позитивно оцінило роботу нашої тероборони. Про це на брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

– На Тернопільщині сформовано 52 добровольчих громадських воєнізованих підрозділи, які готові захищати область. Вони отримали зброю та провели навчання. Залишилося ще 2-3 громади, які дооформляють документи і теж їхні бійці отримають зброю. Тобто ми готові до будь-якого розвитку подій на Тернопіллі, – заявив Володимир Труш.