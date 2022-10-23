Ця зима в Україні буде теплішою за попередню. Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Морози будуть сильні, але не тривалі

Метеоролог запевнив, що дуже холодної зими в Україні не буде. На північному сході температура повітря може опуститися до -20 градусів, а на Сході – до -25 градусів. Однак такі холодні періоди будуть короткими. Сильно змерзнути українці не встигнуть.

“Загалом температурний режим взимку буде вищий за норму. Не набагато, але все одно вищий. Це дає сподівання, що довгих похолодань не буде,”

– пояснив Кульбіда.

На перший сніг у жовтні українцям чекати не варто. За винятком Карпат, адже це – особливий регіон. Вперше цієї осені там засніжило ще у вересні. У всіх інших регіонах нашої країни сніг можливий у листопаді. Однак він буде мокрий і швидко танутиме.

До речі, температура повітря у січні та лютому в Україні зросла на 2 – 2,5 градуси. За словами Кульбіди, це – “страшенне потепління”. Водночас цей процес зупинятися не буде. Навпаки – тенденція йде до ще більшого зростання температури.