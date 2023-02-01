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Чотирьом «бізнесменам» з Тернопільщини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон, оголосили підозру

01.02.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Позбавлення волі від семи до дев’яти років з конфіскацією майна загрожує жителям краю, які у складі організованої злочинної групи допомагали мешканцям Тернополя та області виїжджати за межі України.

Організатори незаконних заробітків – жителі Тернопільської області, які мали ліцензії «Укртрансбезпеки» на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію й Німеччину.

Заробляти на військовозобов’язаних та допомагати їм виїжджати за кордон члени злочинного угруповання почали ще на початку червня. Чоловіків вписували в документи другими водіями.

За словами Олександра Буняка, начальника міграційної поліції Тернопільщини, ціна за надані послуги коливалася від 300 доларів США до 3 тисяч. За пів року «підприємці» внесли в електронну систему «Шлях» понад 300 чоловіків, які підпадали під мобілізацію.

Теги: кримінал, виїзд закордон

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