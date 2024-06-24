Чорні плями на помідорах: як врятувати врожай домашніми методами

Кожен, хто вирощує помідори, напевно, не раз стикався з виникненням чорних плям на плодах, що дозрівають, інформує Ukr.Media.

Зазвичай причиною цього стає дефіцит води й кальцію. Але, якщо уникнути проблеми не вдасться, можна застосувати екологічне добриво. Воно врятує томати від загнивання.

Позбавляємося від чорних плям на помідорах

При появі ознак чорної гнилі на томатах необхідно негайно вжити заходів. Рясний і регулярний полив допоможе, але важливо не допустити застою води і підгнивання кореневої системи.

Рекомендується також обрізати нижнє листя до рівня перших зрілих плодів, щоб забезпечити більш ефективний розподіл кальцію по рослині. Не забувайте видаляти уражені гниллю плоди і листя.

Домашній спрей від гнилі на томатах

Для боротьби з недугою можна використовувати кальцієвмісні суміші. Замість купівлі готових засобів приготуйте їх самостійно. Для цього знадобляться крейда в порошку, вода, яблучний оцет і п’ятилітрова каністра.

Спочатку змішайте 13 г крейди зі 100 мл води, щоб отримати суспензію. Потім додайте до суспензії 0,25 мл яблучного оцту і перелийте розчин у каністру.

Зачекайте приблизно 5 хвилин, після чого долийте воду до повного об’єму.

Отриманий розчин не тільки наситить томати кальцієм, а й захистить їх від хвороботворних мікроорганізмів.

Яблучний оцет, що містить калій, натрій, магній, сірку, фосфор, залізо і хлор, також сприяє зміцненню рослин.

Обприскуйте томати отриманим засобом у вечірній час раз на тиждень.