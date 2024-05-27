Через п’яного водія у ДТП біля Тернополя дитина потрапила до лікарні

У неділю ввечері в селі Смиківці біля Тернополя трапилася ДТП, у якій постраждала 5-річна дівчинка.
Слідчі, які працювали на місці з’ясували, що водій автомобіля Mitsubishi 1200 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. У результаті удару до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водйку ЗАЗу та її п’ятирічну сестру.
Отримав тілесні ушкодження і водій Mitsubishi, який, як з’ясувалося, сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння.
В учасників автопригод медики взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).
П’яний житель Тернопільщини викрав авто і розбив його на сусідній вулиці