Через п’яного водія у ДТП біля Тернополя дитина потрапила до лікарні

У неділю ввечері в селі Смиківці біля Тернополя трапилася ДТП, у якій постраждала 5-річна дівчинка.

Слідчі, які працювали на місці з’ясували, що водій автомобіля Mitsubishi 1200 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. У результаті удару до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водйку ЗАЗу та її п’ятирічну сестру.

Отримав тілесні ушкодження і водій Mitsubishi, який, як з’ясувалося, сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння.

В учасників автопригод медики взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).