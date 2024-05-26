П’яний житель Тернопільщини викрав авто і розбив його на сусідній вулиці

П’яний 37-річний мешканець Тернопільщини викрав автомобіль і потрапив на ньому у ДТП. Йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

До поліції Тернопільщини звернувся місцевий мешканець та повідомив, що в ніч з 22 на 23 травня зник його автомобіль «Форд Транзит», який був припаркований біля будинку. Заявник розповів, що випадково не зачинив транспортний засіб і залишив в салоні ключі, повідомляють правоохоронці.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група Кременецького районного відділу поліції, яка задокументувала злочин. Вже через декілька годин правоохоронці розшукали викрадене авто, а також встановили місцеперебування підозрюваного, нам виявився житель Почаєва.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник викрав чужий «форд», аби покататися містом, але вже на сусідній вулиці врізався у дерево. Після цього, втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.