Чемпіоном Тернопільської області 2024 року з футболу став великогаївський «Агрон»

20 жовтня у заключному 21-му турі чемпіонату Тернопільської області серед команд вищої ліги «агронівці» перемогли в гостях збаразький «Галич» – 3:1.

У гостей м’ячі забили – Тарас Гром’як, Богдан Семенець та Роман Мельник, у збаражчан – Віталій Милян.

Колектив з Великогаївської громади набрав 47 очок і став недосяжним для свого головного конкурента – заліщицького «Дністра», у якого, після перемоги над «Поділлям» з Великої Березовиці – 6:0 (Голи: Бобик – 12, 27, 56; Процик 17 пен., 39 пен., 89) залишилися 45 залікових пунктів.

Для «Агрона» ця перемога стала сьомою в клубній історії (2017-2019 рр. та 2021-24 рр.) і за чемпіонськими титулами великогаївська команда вийшла на друге місце в історії футболу Тернопільщини. Більше чемпіонських перемог є лише в бучацького «Колоса» – вісім (1966-73 рр.).

«Колос» переміг у Зеленому «Медобори» (5:1) та набравши 26 очок здобув бронзові нагороди.

Далі у турнірній таблиці розташувалися «Медобори» (19 очок), ФК «Борщів» (17), «Галич» (13) «Поділля» (9).