Частина тернополян залишиться без водопостачання

11 квітня частина тернополян до вечора залишиться без води, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопроводі на просп. Бандери.

Про це повідомляють у Тернопільводоканалі.

“З 9 до 20:00 год буде відсутнє водопостачання у житлових будинках за адресами: просп. Бандери №83а, 83б, 83в, 83г, вул. Рєпіна – від №26 по № 38. Без води також будуть абоненти по вул. 15 Квітня зі сторони “Аквастради” від АЗС “Укрнафта” до “ОККО”, – зазначили у комунальному підприємстві.

Вода на мікрорайони “Східний”, “Дружба”, “Кутківці” та “Пронятин” може подаватись з пониженим тиском. На верхніх поверхах будинків водопостачання може бути відсутнім.

Споживачів просять запастися водою.

Нагадаємо, жителі міста можуть отримувати сповіщення про відключення води, газу, тепла та світла у мобільному додатку “е-Тернопіль” або за допомогою сервісу “Сіті-бот Назар”.