Бюджет Тернопільщини збільшився на майже 314 мільйонів гривень військового збору

Від початку 2024 року до бюджету Тернопільської області надійшло 313,9 млн грн військового збору від платників податків. У порівнянні із минулим роком, надходження перевищили показники на 26,6 млн гривень.

Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

За його словами, у липні область спрямувала до бюджету 46,5 млн грн військового збору.

Нагадаємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Джерело: Сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області