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Будучи поранени знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП: Президент нагородив Героя з Тернопільщини

12.04.2024

Зоряна Деркач

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Війна з рф, Теми, Офіційно, Тернопільщина, Новини

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Героя України з Тернопільщини Ігоря Дикуна нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Відповідний указ №223/2024 оприлюднили на сайті глави держави. Президент України Володимир Зеленський підписав указ 8 квітня 2024 року.

Ігор Дикун родом з Борщева. Закінчив Академію сухопутних військ. З 2014 року воює, зокрема, 19 червня 2014 року брав участь у звільненні Ямполя. У тому бою загинули командири батальйону, роти, відділення. Під час штурму Ігор Дикун отримав важкі поранення. Після лікування повернувся до лав ЗСУ.

23 березня 2022 року, під час бою в районі міста Ірпінь на Київщині, виконуючи обов’язки заступника командира зведеної роти, зазнав вогнепального поранення. Попри це чоловік продовжував бій, особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП.

«Золота зірка» для Героя

Джерело: Суспільне

Теги: війна, орден, Ігор Дикун, військовий

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