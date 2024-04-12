Будучи поранени знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП: Президент нагородив Героя з Тернопільщини

Героя України з Тернопільщини Ігоря Дикуна нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Відповідний указ №223/2024 оприлюднили на сайті глави держави. Президент України Володимир Зеленський підписав указ 8 квітня 2024 року.

Ігор Дикун родом з Борщева. Закінчив Академію сухопутних військ. З 2014 року воює, зокрема, 19 червня 2014 року брав участь у звільненні Ямполя. У тому бою загинули командири батальйону, роти, відділення. Під час штурму Ігор Дикун отримав важкі поранення. Після лікування повернувся до лав ЗСУ.

23 березня 2022 року, під час бою в районі міста Ірпінь на Київщині, виконуючи обов’язки заступника командира зведеної роти, зазнав вогнепального поранення. Попри це чоловік продовжував бій, особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП.