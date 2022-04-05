Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» з врученням ордена «Золота зірка» уродженцю Тернопільщини, молодшому лейтенанту, випускнику Академії Сухопутних військ, бойовому офіцеру 24 ОМБ-р Ігорю Дикуну.

Ще з 2014 року Ігор став на захист української свободи. 19 червня 2014 року брав участь у звільненні Ямполя, в ході якого бойовики намагалися, відходячи, заманити українських військових у пастку. В тому бою загинули комбат, командир роти, командир відділення. Під час штурму поранений та контужений, осколки по всьому тілу; куля пробила каску, але застрягла між кевларом і черепом. Після лікування повернувся в бойову шеренгу.

Сьогодні він продовжує боронити країну від окупанта.

Завдяки ЗСУ Україна в надійних руках!

Віримо в нашу перемогу!

Слава Україні! Слава її Героям!